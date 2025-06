Pijani azilanti z Viča grdo razgrajali na avtobusu številka 6? To je za Slovenske novice potrdila PU Ljubljana

Bralec nam je sporočil, da sta s prijateljico v soboto zvečer čakala na Bavarskem dvoru na avtobus številka 6 smer Dolgi most. Na avtobus naj bi ob tem prišli opiti prebivalci azilnega domu na Viču. Trdi, da naj bi razgrajali po avtobusu, se metali po potnikih, eden je celo z glavo od drugega butal po oknih in vratih vozila.

Posnetek iz avtobusa številka 6. FOTO: Zaslonski Posnetek Reddit.

»Voznika sem nato vprašal, “kaj boste storili”, na kar mi je z nasmeškom na obrazu dejal “ne vem”. Jaz in ena druga potnica sva poklicala policijo, ki je prišla v manj kot 1 minuti,« je dodal. Na postajališču Bonifacija naj bi policisti razgrajače prijeli, je še dodal.

PU Ljubljana: V noči iz sobote na nedeljo smo bili obveščeni o kršitvi javnega reda in miru na enem izmed avtobusov

Kaj se je dogajalo smo preverili na PU Ljubljana. Špela Škoporc, predstavnica za odnose z javnostmi, nam je sporočila, da »Glede vprašanja lahko v okviru varstva osebnih podatkov potrdimo, da smo bili v noči iz sobote na nedeljo obveščeni o kršitvi javnega reda in miru na enem izmed avtobusov na območju Ljubljane. Na kraju so posredovali policisti, ki so osebi, ki je pod vplivom alkohola kršila javni red in mir in s kršitvijo nadaljevala, odredili pridržanje. Pav tako zoper njo vodijo prekrškovni postopek.«

