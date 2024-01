Pijani 38-letnik nad lastno mamo, policisti uporabili prisilna sredstva

Policisti PP Novo mesto so 13. januarja posredovali zaradi nasilja v družini v okolici Novega mesta, kjer se je pijan 38-letni kršitelj nedostojno vedel do svoje mame, kričal in jo žalil.

»Tudi po prihodu policistov se ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaščitili so žrtev in osumljencu nasilja v družini izrekli ukrep prepovedi približevanja. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa,« sporočajo z novomeške policijske uprave.

Nasilneža bodo ovadili zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.