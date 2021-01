Pijan 30-letnik priletel v 71-letnega voznika

V četrtek ob 13.30 so bili trebanjski policisti obveščeni o prometni nesreči pri Medvedjeku. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je nesrečo povzročil 30-letni voznik osebnega avtomobila, ki je izgubil nadzor nad vozilom in trčil v zadnji del avtomobila, ki ga je vozil 71-letnik.



Povzročitelj nesreče je odpeljal, vendar so ga policisti izsledili in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,68 miligrama alkohola. O kršitvah cestnoprometnih predpisov bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.