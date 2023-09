Pijani 26-letnik padel s skirojem, v bolnici prišlo do drame

Ob polnoči je v Izoli padel 26-letnik s skirojem. Opravljen preizkus alkoholiziranosti je pokazal 1,02 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Reševalci so ga odpeljali v bolnico Izola, kjer je preklinjal, kričal in žalil medicinsko osebje, zato so mu policisti odredili pridržanje. Izdan mu je bil plačilni nalog za več kršitev, sporočajo s PU Koper.

Zadnjih 24 ur

Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjih 24ih urah intervenirali v 57 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 153 klicev. Obravnavali so 18 prometnih nesreč z materialno škodo, 2 z lažjimi poškodbami in 1 s hujšimi poškodbami, zasegli so 2 vozili. S področja kriminalitete so obravnavali 2 vloma in 3 tatvine, zaradi kršitev javnega reda so intervenirali v 4 primerih. Na območju PU Koper so policisti v zadnjih 24ih urah obravnavali 44 nezakonitih prehodov državne meje.