Pijani 24-letnik zapeljal na tire in tam obstal (FOTO)

V noči na nedeljo so bili policisti PP Sevnica obveščeni, da naj bi med Sevnico in Gornjih Brezovim voznik osebnega avtomobila obstal na železniških tirih.

»O dogodku so bile takoj obveščene pristojne službe, gasilci so avtomobil odstranili s tirov. Policisti so ugotovili, da je 27-letnik voznik osebnega avtomobila na prehodu ceste čez železniške tire v ovinku zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in zapeljal na tire, kjer je obstal. Kršitelj, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,69 miligramov alkohola, je v vozilu prevažal 24-letnega potnika,« javnosti sporoča Alenka Drenik s PU Novo mesto.

V nesreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.