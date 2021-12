Pijani 20-letnik z mopedom čez tire, to so posledice trčenja (FOTO)

V soboto nekaj po 2.30 so PU Novo mesto obvestili, da naj bi na železniški postaji v Krškem vlak trčil v moped.

Policisti so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je tovorni vlak pripeljal iz smeri Dobove. Pri železniški postaji v Krškem je strojevodja opazil voznika mopeda, ki je prečkal železniške tire, in ga začel opozarjati z zvočnimi signali. Mopedist (20) je odskočil in padel. Vlak je zadel moped, ki je povsem uničen, odtrgalo mu je tudi kolo.

Kršitelj, ki se je v nesreči lažje poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,84 miligrama alkohola, poroča PU Novo mesto.

Policisti nadaljujejo ugotavljanje okoliščin kaznivega dejanja ogrožanja javnega prometa z nevarnim dejanjem ali sredstvom.