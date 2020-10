V soboto ob 19.20 so policisti v Mariboru odredili pridržanje do streznitve vinjenemu 19-letnemu kršitelju javnega reda in miru.



Ta je doma razbijal inventar, starše žalil z raznimi žaljivkami in grozil s pretepom. Na opozorila policistov, naj preneha, se ni odzval, zato so ga pridržali. Izdali so mu plačilni nalog, poroča PU Maribor.