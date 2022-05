Pijani 18-letnik za volanom beemveja povzročil nesrečo

V noči na soboto so policiste obvestili, da v zdravstvenem domu v Krškem oskrbujejo hudo poškodovanega 18-letnika, ki naj bi se poškodoval v prometni nesreči.

Zbrali so obvestila, opravili ogled in ugotovili, da se je nesreča zgodila na območju Pleterij. Po prvih ugotovitvah je 18-letni voznik vozil osebni avtomobil znamke BMW, v katerem sta bila še dva potnika, stara 18 in in 20 let. Voznik je v naselju Pleterje zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo.

Povzročitelj in 20-letni potnik se v nesreči nista poškodovala.

V poročilu PU Novo mesto še pišejo, da je imel povzročitelj, ki nima vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka 0,52 miligrama alkohola.

Po zaključeni preiskavi ga bodo kazensko ovadili zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu.