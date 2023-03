Pijanega zasačili za volanom, a to še ni bilo vse

Policisti so na območju Šentilja ustavili voznika osebnega avtomobila. V postopku je bilo ugotovljeno, da ne poseduje veljavnega vozniškega dovoljenja. Odrejen mu je bil preizkus alkoholiziranosti z indikatorjem alkoholiziranosti, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0,90 mg/l.

Policisti so vozniku zasegli vozilo in bodo podali obdolžilni predlog na Okrajno sodišče Maribor, so sporočili iz PU Maribor.