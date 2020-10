Pijanega za volanom dobili dvakrat v eni noči

Policisti PP Šentjernej so v noči na nedeljo med kontrolo prometa v Gorenji Brezovici ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 45-letni kršitelj, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,78 miligramov alkohola, se z rezultatom preizkusa ni strinjal, odrejen strokovni pregled pa je odklonil. Policisti so mu odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Kršitelj odredbe ni upošteval, saj so ga kasneje ponovno ustavili. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so sporočili iz PU Novo mesto.