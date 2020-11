Policisti so v sredo ob 21.35 v Novi Gorici ustavili 42-letnega voznika osebnega avtomobila in med postopkom ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja.



Odredili so mu tudi preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da je vozil pod vplivom alkohola (0,72 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka).



Vozilo so mu na podlagi 23. člena zakona o pravilih cestnega prometa zasegli in podali obdolžilni predlog na okrajno sodišče, pišejo v poročilu novogoriške policijske uprave.