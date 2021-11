Pijanega dvakrat ujel radar

Policisti Postaje prometne policije Celje so v četrtek ob 21.20 na počivališču Lopata ob štajerski avtocesti ustavili 58-letnega slovenskega voznika osebnega avtomobila audi Q5.

Ugotovili so, da je dvakrat občutno prekoračil hitrost vožnje, in sicer so mu jo izmerili na stacionarnem merilniku hitrosti Polskava, kjer je ob omejeni hitrosti vožnje na 130 km/h vozil s hitrostjo 196 km/h, in Slatina, kjer je namesto 100 km/h peljal s kar 186 km/h. »V postopku so policisti ugotovili, da je bil tudi pod vplivom alkohola, saj mu je alkotest ob preizkusu pokazal rezultat 0,56 mg/l alkohola v izdihanem zraku,« pojasnjujejo na celjski policijski upravi in dodajajo, da so neodgovornemu vozniku takoj začasno odvzeli vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo ter izdali plačilni nalog za skupno plačilo globe 2500 evrov ter mu izrekli 30 kazenskih točk.

V četrtek v večernih urah so idrijski policisti na območju naselja Črni Vrh ustavili in kontrolirali 54-letnega voznika osebnega avtomobila in mu odredili preizkus alkoholiziranosti; ta je pokazal 0,54 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in izdali plačilni nalog.