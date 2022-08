Pijan, brez vozniškega dovoljenja in tablic vijugal po cesti

Policisti PP Trebnje so okoli 22. ure v Šentrupertu zaradi nezanesljive vožnje ustavili osebni avtomobil, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic. Med postopkom so ugotovili, da 47-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,60 miligrama alkohola. Vozilo VW polo so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pijanega ustavili tudi v Trebnjem

Nekaj pred polnočjo so policisti PPP Novo mesto v Trebnjem zasegli avtomobil tudi 39-letnemu vozniku, ki sprva ni upošteval znakov, s katerimi so ga ustavljali. Kršitelj je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in je odklonil preizkus alkoholiziranosti. Izdali so mu plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Določila zakona o voznikih in zakona o pravilih cestnega prometa za ugotovljene kršitve določajo globo v višini 2.320 evrov.