Pijanci na slovenskih cestah: Gorenjec napihal dobra dva promila

Kljub nenehnim opozorilom policije, da alkohol in volan nikakor ne sodita skupaj, ne mine dan, da možje v modrem ne poročajo o neodgovornih voznikih, ki se odločijo sesti za volan pod vplivom maliganov.

Voznik osebnega avtomobila v Novem mestu je peljal z veliko hitrostjo in nevarno prehiteval druge voznike.

Tako so v torek okoli pol devetih zvečer novomeške policiste obvestili o nevarni in objestni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi v Podbevškovi ulici vozil z veliko hitrostjo in nevarno prehiteval druge voznike. Zaradi neprilagojene hitrosti je izgubil oblast nad vozilom in trčil v robnik. »Policisti so 25-letnemu kršitelju zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 0,83 miligrama alkohola (1,73 promila). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah cestnoprometnih predpisov z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče,« poročajo z novomeške policijske uprave.

V Dvorih so uniformiranci ob 18. uri odredili preizkus alkoholiziranosti 36-letnemu vozniku osebnega avtomobila; napihal je 0,66 mg/l (1,38 promila), sledi obdolžilni predlog.

Okoli 16.40 je 50-letni voznik v križišču na območju Kranja zaradi nepravilnega premika z avtomobilom trčil v avtomobil drugega voznika. Ker je bil krepko pijan – napihal je 0,97 mg/l oziroma 2,02 promila –, so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo. Izdali so mu plačilni nalog in ga zaradi vožnje pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom predlagali v postopek pristojnemu okrajnemu sodišču.

Idrijski policisti so v torek pozno zvečer ustavili in kontrolirali voznika osebnega avtomobila. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je bil pod vplivom alkohola (0,68 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka), v Kobaridu pa je voznik osebnega avtomobila napihal 0,82 mg/l (1,71 promila). Policisti so obema prepovedali nadaljnjo vožnjo in začasno odvzeli vozniško dovoljenje, tudi njega čaka še srečanje s sodnikom, saj bo zoper oba podan obdolžilni predlog na okrajno sodišče.

Alkohol najprej oslabi sposobnost normalnega miselnega presojanja. FOTO: Getty Images

V ponedeljek, bilo je nekaj po 21. uri, se je na Vodnikovi cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznika kombija in osebnega vozila. Voznik kombija je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v vozilo, ki je pred njim ustavilo pri rdeči luči; voznica v njem se je lažje poškodovala in so jo z reševalnim vozilom odpeljali v ljubljanski klinični center. Preizkus alkoholiziranosti je vozniku kombija pokazal 0,82 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka (1,71 promila) in so mu odredili strokovni pregled. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje, so še sporočili z ljubljanske policijske uprave.