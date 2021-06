Pijana voznica z dvema promiloma alkohola v ograjo

Na območju postaje Žalec so policisti včeraj pridržali voznico osebnega vozila, ki je zaradi vožnje pod vplivom alkohola in z neprilagojeno hitrostjo zapeljala s ceste in trčila v ograjo.



»Voznica je imela dobra dva promila alkohola v krvi. Ker si ni uredila prevoza, smo jo pridržali do streznitve. Zaradi povzročitve prometne nesreče smo ji izdali plačilni nalog, zaradi vožnje pod vplivom alkohola sledi še obdolžilni predlog,« navajajo v poročilu celjske policijske uprave.



Pijanega voznika so sinoči obravnavali tudi na območju postaje Radlje ob Dravi. Voznik je imel v krvi 1,6 promila alkohola. Tudi v tem primeru sledi obdolžilni predlog.

