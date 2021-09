Pijana voznica trčila v drevo, hudo je poškodovana

Policiste PP Brežice so v sredo okoli 14.30 obvestili o prometni nesreči na cesti med naseljema Zgornja Pohanca in Križe.



Ugotovili so, da je 39-letna voznica osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubila nadzor nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v drevo.



Huje poškodovano so jo reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.



Policisti so ugotovili, da je imela v litru izdihanega zraka 1,16 miligrama alkohola.



O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, poroča novomeška policijska uprava.

