Pijana vozila v napačno smer

Mariborski operativno komunikacijski center je bil včeraj ob 18.35 obveščen o prometni nesreči na območju Policijske postaje Šentilj.

Po do sedaj zbranih obvestilih je prometno nesrečo povzročila 45-letna državljanka Avstrije, ki je vozila v nasprotno smer. Ranjen ni bil nihče, so pa povzročiteljici policisti odredili pridržanje in bo privedena na Okrajno sodišče v Mariboru na Oddelek za prekrške.

Izkazalo se je namreč, da je 45-letnica za volan sedla pod vplivoma alkohola, v litru izdihanega zraka ga je imela kar 0,90 miligrama.