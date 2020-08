Pijana vijugala po cesti

Zoper vinjene voznike bodo spisali obdolžilni predlog na sodišče.

V četrtek zvečer so policiste celjske policijske uprave obvestili o voznici osebnega avtomobila, ki je nevarno vijugala po cesti v kraju Sele. Ustavili so jo in ji odredili preizkus alkoholiziranosti, ta pa je pokazal, da je imela 1,42 mg alkohola na liter izdihanega zraka, kar je malo manj kot tri promile. Pridržali so jo do streznitve, napisali so tudi obdolžilni predlog na sodišče.V Mozirju so imeli možje postave v postopku 44-letno voznico osebnega avtomobila, ki je bila brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Z njo so opravili tudi hitri test na droge, ki je bil pozitiven, zato so ji odredili strokovni pregled, a ga je odklonila. Zasegli so ji vozilo, napisali bodo tudi obdolžilni predlog na sodišče.V Velikem Ločniku so v večernih urah policisti obravnavali prometno nesrečo, v kateri je bil samoudeležen mopedist. Ta ni uporabljal čelade, zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo in pod vplivom alkohola (0,60 mg/l) pa je padel po vozišču in se lažje poškodoval. Policisti bodo po vseh zbranih obvestilih zoper njega izvedli ustrezen ukrep.Malo pred polnočjo so v vasi Gorjansko ustavili voznika osebnega avtomobila, 62-letnika z okolice Komna, in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. Ta je pokazal 0,75 mg alkohola v litru izdihanega zraka, zato so mu odvzeli vozniško dovoljenje, napisali bodo obdolžilni predlog.