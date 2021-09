Pijana sta trčila

V ponedeljek zjutraj je 26-letni voznik osebnega avtomobila v križišču Gunduličeve in Nazorjeve ulice v Mariboru izsilil prednost pred 51-letnim voznikom drugega osebnega avtomobila. Vozili sta trčili, starejši voznik pa se je lažje telesno poškodoval. Prvo zdravniško pomoč so mu ponudili na kraju nesreče, pozneje pa jo je poiskal še v UKC Maribor. Elektronski alkotest je pokazal, da je bil povzročitelj prometne nesreče pijan, saj je napihal 0,79 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Po posvetu s pristojnim državnim tožilcem ga bodo policisti ovadili zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu. Kazenski ovadbi bodo priložili vozniško dovoljenje, ki so mu ga odvzeli.



Podoben primer so imeli istega dne tudi v glavnem mestu, kjer je okoli 22. ure v križišču Servisne in Bratislavske ceste voznik avta izsilil prednost pred drugim voznikom, saj je prevozil rdečo luč. Tudi v tem primeru je bil lažje poškodovan voznik, ki ni bil kriv, za povzročitelja pa je preizkus alkoholiziranosti pokazal 0,64 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Za nameček se je izkazalo, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu avto zasegli.



»Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« sporočajo policisti.

