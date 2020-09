Pijana prezrla opozorila

Gorenjski prometni policisti so v nedeljo v pol ure na avtocesti pri Brezjah obravnavali kar dve prometni nesreči. Najprej je voznik z osebnim avtomobilom pri vožnji proti Kranju zaradi neprilagojene hitrosti trčil v betonsko ogrado. Obstal je na voznem pasu. Policisti in Dars so kraj nesreče takoj zavarovali, organizirali vožnjo po prehitevalnem pasu in omejili hitrost na 80 km na uro. A je kljub zelo vidni prometni signalizaciji v označevalno vozilo Dars trčila voznica osebnega avtomobila. Vozila je močno pod vplivom alkohola – 0,94 mg/l (kar je skoraj dva promila). »To je pri taki stopnji alkohola pričakovan rezultat, ker alkohol pri človeku, sploh če je ta voznik, spremeni popolnoma vse,« opozarjajo na kranjski policijski upravi. Tokrat jo je k sreči skupila le pločevina.



Ob 21.50 se je prometna nesreča zgodila v Pivki, povzročil pa jo je 18-letnik. Zaradi prehitre vožnje je izgubil oblast nad vozilom in trčil v drevo ob cesti. V nesreči se je hudo poškodoval prav tako 18-letni sopotnik. Vozniku, ki je vozil brez vozniškega dovoljenja, so policisti odredili alkotest, ta pa je pokazal rezultat 0,78 mg/l. Zoper njega bodo spisali kazensko ovadbo.



Zaradi objestne vožnje po avtocesti so policisti koprske policijske uprave ob 19. uri ustavili 42-letnika. Alkotest mu je pokazal 0,77 mg/l alkohola, zato so mu prepovedali vožnjo in začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Brez avtomobila je ostal tudi 54-letni Mariborčan, ki je na Obali vozil brez vozniškega dovoljenja, a pod vplivom alkohola (0,56 mg/l), 31-letnik, ki so ga z 0,76 mg/l alkohola ustavili v Belskem, in 36-letnik, ki je, potem ko so ga ustavili postojnski policisti, napihal 0,78 mg/l.



Kar 1,90 mg/l pa so v soboto ob štirih zjutraj izmerili vozniku osebnega avtomobila v Lendavi, ki povrhu nima vozniškega dovoljenja. Ostal je brez avta. Vsem sledi obdolžilni predlog.