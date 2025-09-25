Pijana povzročila nesrečo in pobegnila, a so jo policisti našli

V sredo malo pred poldnevom je policiste Policijske uprave (PU) Novo mesto poklicala udeleženka prometne nesreče in sporočila, da je na relaciji med naseljema Bič in Veliki Gaber neznana voznica trčila vanjo in odpeljala.

Policistom je nesrečna 49-letna udeleženka nesreče posredovala tudi podatke vozila neznane voznice, možje v modrem so opravili ogled prizorišča, zbrali obvestila in ugotovili, da je omenjena voznica zaradi vožnje po levi trčila v vozilo 49 letne-voznice ter odpeljala.

»V nadaljevanju so policisti neznano voznico izsledili na njenem domu. Ker je 57-letnica kazala znake alkoholiziranosti, so ji odredili preizkus alkoholiziranosti, alkotest pa je pokazal, da ima v litru izdihanega zraka kar 1,23 miligrama alkohola,« je podrobnosti dogodka sporočil tiskovni predstavnik PU Novo mesto Jože Piletič.

Policisti so 57-letnici odredili pridržanje do streznitve, o vseh njenih kršitvah pa bodo z obdolžilnim predlogom seznanili pristojno sodišče.