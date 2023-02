Pijana petintridesetletnica vijugala po cesti

V torek, bilo je okoli desete dopoldne, se je na cesti od Notranjih Goric proti Podpeči zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi voznica osebnega vozila in peška.

Voznica je nepravilno prehitevala tovorno vozilo pred seboj in trčila v peško, ki je hodila ob robu nasprotnega vozišča. Pri tem se je peška huje ranila in so jo z reševalnim vozilom odpeljali v urgentni blok ljubljanskega kliničnega centra; njeno življenje ni ogroženo. Kot so sporočili z ljubljanske policijske uprave, nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja.

33-letni voznik tovornjaka je najprej trčil v avtobus, nato odpeljal naprej in trčil še v avtomobil.

Postopek zaradi suma kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa vodijo tudi kranjski policisti. Ti so v torek okoli 22. ure v krožišču v Stražišču obravnavali 33-letnega voznika, ki je s tovornim vozilom zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v avtobus. Odpeljal je naprej in trčil še v avtomobil voznice. Kot so ugotovili, je bil pod vplivom alkohola, in sicer je imel 1,04 miligrama na liter izdihanega zraka. Odredili so mu strokovni pregled na alkohol in pridržanje do 12 ur.

Krške policiste so v torek okoli 14.30 občani opozorili na nevarno vožnjo voznice osebnega avtomobila, ki naj bi vozila s Pijavškega proti Krškemu, vijugala po vozišču in ogrožala druge udeležence v prometu. Takoj so se odzvali, 35-letno voznico izsledili in izločili iz prometa. »Med postopkom so ugotovili, da ima v litru izdihanega zraka 0,82 miligrama alkohola. Odvzeli so ji vozniško dovoljenje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče,« so sporočili z novomeške policijske uprave.