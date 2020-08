V četrtek ob 9.50 je policiste poklicala prodajalka v portoroški trgovini, ki je imela težave z vinjenima moškim in žensko. Hodila sta namreč po trgovini in kričala na vse.



Policisti so ugotovili identiteto 43-letnega moškega iz Ljubljane in 56-letne ženske z okolice Ljubljane. Ker se moški ni umiril,

so mu odredili pridržanje, so sporočili iz koprske policijske uprave.