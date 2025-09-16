  • Delo d.o.o.
Pijana kričala in žalila goste, ker ni odnehala, so morali policisti narediti to

Kršiteljica si je prislužila plačilni nalog.
FOTO: Leon Vidic/delo

A. G.
 16. 9. 2025 | 10:45
 


Policisti Policijske postaje Maribor II so v ponedeljek okoli 21. ure morali intervenirati v enem izmed gostinskih lokalov na njihovem območju, kjer je ženska kričala in žalila goste.

52-letnica, ki je bila pod vplivom alkohola, s kričanjem in žaljenjem ni prenehala, kljub temu da so ji policisti ukazali, naj se umiri in jo tudi opozorili, da, če ukazov ne bo upoštevala, bodo zoper njo uporabljena prisilna sredstva in odrejeno pridržanje.

Odredili pridržanje do streznitve

Nato so policisti zoper kršiteljico odredili pridržanje do streznitve, pri tem pa bili primorani uporabiti tudi telesno silo in sredstva za vklepanje in vezanje.

Kršiteljica si je prislužila plačilni nalog zaradi kršitev 6., 7. in 22. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1).

