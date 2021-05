Pijana kot čep se ni strinjala z rezultatom

V nedeljo okoli dveh zjutraj so policisti na območju Ajdovščine ustavili 45-letno voznico osebnega avtomobila in ji odredili preizkus alkoholiziranosti. Napihala je kar 2,31 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka (4,8 promila).



Voznica se ni strinjala z rezultatom preizkusa alkoholiziranosti, zato ji je bil odrejen strokovni pregled v zdravstveni ustanovi. Policisti so ji začasno odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo.



