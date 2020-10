V sredo okoli 16. ure so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na Adamič-Lundrovem nabrežju v Ljubljani, v kateri je bila samoudeležena kolesarka.



Na kraju je bilo ugotovljeno, da je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo in pod vplivom alkohola (1,13 mg/l) izgubila nadzor nad vozilom in padla.



V nesreči se je lažje poškodovala. Z reševalnim vozilom so jo odpeljali v UKC Ljubljana.



Izdali so ji plačilni nalog, poroča PU Ljubljana.