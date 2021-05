Pijana grozila s pretepom, prišla je policija

V četrtek okoli 20.30 so policiste poklicali na pomoč s Prapreške poti na Otočcu. 25-letnik in 28-letnik se niti po prihodu policistov nista pomirila in nista upoštevala opozoril in ukazov, zato so zoper njiju uporabili prisilna sredstva, ju obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje.



Zaradi kršitev javnega reda in miru so kršiteljema izdali plačilni nalog.

Komentarji: