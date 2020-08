Pijana 63-letnica trčila v 24-letnega Španca

Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica so v nedeljo 9. avgusta v zgodnjih večernih urah, obravnavali prometno nesrečo I. kategorije v naselju Rožna Dolina pri Novi gorici in v kateri sta bili udeleženi dve osebni vozili.



Z zbiranjem obvestil in ogledom je bilo ugotovljeno, da je 63-letna voznica osebnega avtomobila ob 20.16 uri vozila osebni avtomobil po Vipavski cesti iz smeri Ajševice proti glavni cesti. Ko je z vozilom pripeljala v križišče je zavila desno proti bivšemu mejnemu prehodu v Rožni Dolini, pri tem ni vozila po desnem smernem vozišču glede na dovoljeno smer vožnje. Pri zavijanju desno je namreč z avtomobilom zapeljala v levo in s prednjim desnim delom svojega vozila trčila v prednji del drugega osebnega avtomobila, s katerim je bil na prometnem pasu za zavijanje v levo oz. na točki preglednosti v križišču ustavljen 24–letni voznik, državljan Španije. V prometni nezgodi nihče ni bil poškodovan, so še sporočili s PU Nova Gorica.



Omenjeni voznici je bil v nadaljevanju postopka odrejen preizkus alkoholiziranosti in rezultat je pokazal, da je bila pod vplivom alkohola (1.26 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka). Voznici je bil nato odrejen strokovni pregled v zdravstveni ustanovi v Šempetru pri Gorici. V skladu z usmeritvami Državnega tožilstva v Novi Gorici prometni policisti primer obravnavajo v smeri suma kaznivega dejanja Nevarna vožnja v cestnem prometu.