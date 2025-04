Pijana 60-letnica povzročila nesrečo! S počeno gumo peljala vse do Kopra ...

V nedeljo, 30. marca, se je ob 13. uri zgodila prometna nesreča na Šaredu. Udeleženec je policijo obvestil, da je so-udeleženka po izpolnjenem evropskem poročilu odpeljala s kraja proti Izoli s počeno pnevmatiko.

»60-letno voznico so izsledili, odrejen preizkus alkoholiziranosti je pokazal rezultat 0,61 mg/l. Obravnavajo sum storitve kaznivega dejanja nevarna vožnja v cestnem prometu, saj gre za neposredno ogrožanje življenja s povzročitvijo prometne nesreče, vožnjo pod vplivom alkohola in po prometni nesreči še vožnjo s prazno pnevmatiko od Šareda do Kopra,« so sporočili s PU Koper.