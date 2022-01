Pijan razbijal, kričal in zmerjal mamo

Policisti PU Novo mesto so v ponedeljek obravnavali 11 primerov s področja javnega reda in miru.

Popoldne so pridržali 35-letnega kršitelja, ki je prišel domov pijan, zmerjal mater, kričal in razbijal. Ker ni šlo drugače, so posredovali policisti iz Črnomlja, ki so razgrajača, ki se niti ob njihovi prisotnosti ni pomiril, odpeljali na policijsko postajo.

Po zaključku pridržanja mu bodo vročili plačilni nalog zaradi več kršitev javnega reda in miru, so še zapisali v poročilu.