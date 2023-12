Pijan zletel s ceste, pristal na strehi v jarku

Danes okoli 4:30 ponoči so bili policisti Policijske uprave Ljubljana obveščeni o prometni nesreči v Zalogu pod Sv. Trojico, v kateri je bilo udeleženo eno osebno vozilo.

Ugotovili so, da je voznik zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo in pod vplivom alkohola (0,74 mg/l) zapeljal s ceste, kjer se je vozilo prevrnilo na streho v jarek.

Pri tem so se voznik in dva sopotnika lažje poškodovali in so bili z reševalnim vozilom odpeljani v UKC Ljubljana.

Policisti še zbirajo obvestila v zvezi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.