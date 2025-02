Pijan zletel s ceste in trčil v betonski zid

V okolici Dobravice se je v četrtek zvečer pripetila prometna nesreča, v kateri se je lažje ranil voznik osebnega avtomobila, za katerega se je izkazalo, da je bil pijan.

Kot so ugotovili policisti Policijske postaje Šentjernej, ki so odšli na prizorišče, je 30-letnik, ki je vozil od Šentjerneja proti Dobravici, nenadoma izgubil nadzor nad avtomobilom, zapeljal s ceste in trčil v betonski zid.

V litru izdihanega zraka je imel 0,80 miligrama alkohola, zato so mu odvzeli vozniško dovoljenje in o kršitvah seznanili sodišče.