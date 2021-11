Pijan zbil kolesarja do smrti

Petdesetletnega Andreja Gentileja so reševalci za mrtvega razglasili po neuspelem oživljanju, čeprav je umrl že kmalu zatem, ko se je vanj zaletel voznik avtomobila Martin Ojsteršek. Kolesarju ni bilo pomoči. »Poškodbe so same po sebi povzročile smrt. Bile so tako hude, da niso bile združljive z življenjem, neposredni vzrok smrti pa je bila izkrvavitev zaradi popolnega pretrganja prsne aorte,« pravi dr. Martin Mervic z Inštituta za sodno medicino. A tudi če za Gentileja ne bi bila usodna aorta, je silovito trčenje vanj povzročilo druge poškodbe notranjih organov in okostja, ki bi ...