Pijan zapeljal s ceste in se z avtomobilom prevrnil na streho, na kraju tudi gasilci

Kranjskogorski policisti so v petek okoli 15.30 obravnavali prometno nesrečo na območju Kranjske Gore. 63-letni voznik je zaradi neprilagojene hitrosti med vožnjo v smeri Jasne zapeljal s ceste in se z avtomobilom prevrnil na streho. Vozil je pod vplivom alkohola (0,61 mg/l).

Z rezultatom se ni strinjal, zato mu je bil v nadaljevanju odrejen strokovni pregled. Vozniku je bilo odrejeno pridržanje do 12 ur. Med postopkom se je tudi nedostojno vedel do policistov. Za vožnjo pod vplivom alkohola bo z obdolžilnim predlogom predlagan pristojnemu okrajnemu sodišču. Za ostale prekrške pa policisti zanj vodijo prekrškovni postopek. Na kraju so bili tudi gasilci.

Trčil v betonsko korito

Kranjski policisti so v petek nekaj čez 14. uro obravnavali 31-letnega voznika, ki je na območju Cerkelj na Gorenjskem trčil v betonsko korito za rože pred stanovanjsko hišo, ki je v nadaljevanju poškodovalo tudi fasado hiše. Voznik je vozil pod vplivom alkohola (0,80 mg/l). Policisti zanj vodijo prekrškovni postopek.