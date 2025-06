Pijan žalil sorodnike in razgrajal, morali so ga vkleniti

Policisti Policijske postaje Podlehnik so v soboto okrog 16.30 obravnavali kršitev javnega reda in miru, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Petintridesetletni moški, ki je bil pod vplivom alkohola, je namreč žalil sorodnike in razgrajal, pomiril se ni niti ob prihodu policistov. Njihovih ukazov ni upošteval, s kršenjem javnega reda in miru je hotel nadaljevati, zato so policisti zoper njega uporabili prisilna sredstva ter mu odredili pridržanje do streznitve.

Kršitelj si je zaradi kršenja določil Zakona o varstvu javnega reda in miru prislužil plačilni nalog, so še dodali na PU Maribor.