Pijan za volanom poškodoval 19-letnico

Kot so sporočili iz PU Maribor, je sinoči 25-letnik vozil osebni avtomobil po lokalni cesti od Vukovskega proti Jakobskemu Dolu in v levem preglednem ovinku izgubil nadzor nad vozilom. Zaneslo ga je v desno, trčil je v travnato nabrežino in pristal v jarku. V trčenju se je 19-letna sopotnica lažje poškodovala. Z reševalnim vozilom so jo odpeljali v UKC Maribor.



Elektronski alkotest je pokazal, da je imel voznik v litru izdihanega zraka 0,39 mg alkohola. Policisti so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje in mu izdali plačilni nalog.