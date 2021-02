Pijan za volanom gasilskega vozila

V torek ob 18.40 so policiste obvestili, da je iz Portoroža proti Kopru speljal voznik z gasilskim vozilom, ki je najbrž vinjen.



Ustavili so v Kopru. Vozniku (37) iz okolice Ilirske Bistrice so odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,42 mg/l.



Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Izdali so mu plačilni nalog po 105/5-2 ZPrCP (vožnja pod vplivom alkohola), so zapisali v poročilu PU Koper.

