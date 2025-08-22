V SREDO ZVEČER

Pijan z motorjem po Tržaški, vozil je v napačno smer

Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,83 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Guliver/getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Guliver/getty Images

N. P.
22.08.2025 ob 19:15
N. P.
22.08.2025 ob 19:15

V sredo, nekaj pred 21. uro, se je na Tržaški cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen mopedist. V postopku je preizkus alkoholiziranosti pri mopedistu pokazal 0,83 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka. Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo zaradi vožnje pod vplivom alkohola in napačne smeri oziroma strani vožnje mopedista, ki se je v nesreči telesno poškodoval. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

