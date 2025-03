Pijan voznik (37) zapeljal s ceste, se prevrnil in padel skozi vetrobransko steklo

V noči na nedeljo se je zgodila prometna nesreča na cesti med Šmarjeto in Zburami, poroča novomeška policijska uprava. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 37-letni voznik osebnega avtomobila Renault megane zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se večkrat prevrnil.

Kršitelj, ki ni bil pripet z varnostnim pasom, je pri prevračanju padel skozi vetrobransko steklo in ostal ukleščen pod vozilom. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za lažje poškodbe.

Policisti so mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus, vendar je opravljanje preizkusa odklonil. O kršitvah cestno prometnih predpisov bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Zakon o pravilih cestnega prometa za ugotovljene kršitve določa globo v višini 1.660 evrov. Kršitelju se izreče tudi 21 kazenskih točk.