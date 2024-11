Pijan vozil v nasprotni smeri, povzročil prometno nesrečo ter nadaljeval z vožnjo

S PU Novo mesto sporočajo, da so 15. novembra nekaj pred 22. uro bili obveščeni o nevarnem ravnanju voznika kombija, ki naj bi po avtocesti iz smeri Mirne Peči proti Trebnjem vozil v nasprotni smeri in povzročil prometno nesrečo ter nadaljeval z vožnjo.

»V izsleditev voznika so bili takoj napoteni policisti PPP Novo mesto, ki so ga izsledili, ustavili in skupaj z delavci DARS-a zagotovili varnost ostalih udeležencev v prometu. Zbrali so obvestila in ugotovili, da je 36-letni voznik kombija Opel vivaro pri naselju Grm zapeljal na avtocesto v nasprotni smeri. Iz smeri Ljubljane sta takrat pravilno pripeljala voznika osebnih avtomobilov znamk Toyota in Audi. Voznik Toyote je v izogib čelnemu trčenju zavil desno in trčil v Audija ter oplazil kombi 36-letnika, ki je po trčenju nadaljeval z vožnjo v nasprotni smeri. Policisti so mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,78 miligramov alkohola,« sporočajo z omenjene policijske uprave.

Zoper 36-letnika bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu.