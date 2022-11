Pijan vozil tam, kjer ne bi smel: policistom se je izdajal za drugo osebo in hotel pobegniti

Piranski policisti so v nedeljo ob 3. uri posredovali v Portorožu, kjer je 31-letnik vozil osebni avtomobil po površini, ki ni namenjena vožnji avtomobilov. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,93 mg/l, s čimer pa se voznik ni strinjal, zato so mu odredili strokovni pregled.

Moški, ki se je v postopku izdajal za drugo osebo, je policistom skušal tudi pobegniti, a so mu to preprečili in zoper njega uporabili prisilna sredstva in mu odredili pridržanje. Zoper njega bo podan enotni obdolžilni predlog, poroča koprska policijska uprava.