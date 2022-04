Pijan vijugal po vozišču, policisti so ga ujeli in mu odvzeli vozniško

V nedeljo zvečer so policiste Dolenjskih Toplic obvestili o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila iz Lašč proti Dvoru. 42-letnega voznika so izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,96 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pijani vozniki leta 2012 povzročili 155 nesreč

Vozniki pod vplivom alkohola so v letu 2021 na območju PU Novo mesto povzročili 155 prometnih nesreč. V teh nesrečah sta dve osebi izgubili življenje, 15 jih je utrpelo hude poškodbe, 61 je bilo lažje poškodovanih.

V letu 2020 so vozniki pod vplivom alkohola povzročili 126 prometnih nesreč v katerih je ena oseba izgubila življenje, 13 je bilo hudo poškodovanih, 40 pa jih je utrpelo lažje poškodbe. Od leta 2013 je na cestah na območju PU Novo mesto v prometnih nesrečah, ki so jih povzročili vozniki, ki so vozili pod vplivom alkohola, umrlo 28 ljudi.

Policiste skrbi, da se na njihovem območju delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč narašča. Medtem ko se je trend do leta 2019 nekoliko zmanjševal, v zadnjih letih ponovno narašča. Največ alkoholiziranih povzročiteljev nesreč je bilo v starostni skupini 35–44 let in med 25–34 let. Najvišja povprečna stopnja alkoholiziranosti je bila v starostni skupini 45–54 let (1,73 g/kg).

Policisti vse voznike ponovno pozivajo, naj vozijo le trezni.