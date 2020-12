Pijan vijugal po cesti, voznica pa na streho

V sredo zvečer so policisti prejeli obvestilo občanke o nezanesljivi vožnji voznika nissana qashqaia na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kopra. Policisti so voznika izsledili in ustavili ter opravili postopek, kjer je bilo ugotovljeno, da je vozil pod vplivom alkohola (1,11 mg/l). Zoper njega pa bo podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče, so sporočili iz PU Ljubljana.



Malo pred 19. uro se je na cesti med Selščkom in Otavami na območju Ribnice voznica zapeljala s ceste, vozilo pa se je prevrnilo na streho. Pri tem se je voznica lažje poškodovala. V litru izdihanega zraka je imela 0,48 mg alkohola. Policisti so ji izdali plačilni nalog.