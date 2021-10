Pijan tudi motorist

S tukajšnje policijske uprave so poročali o več hudih nesrečah, ki so se zgodile minuli konec tedna, v dveh primerih je bil vpleten tudi alkohol. V soboto nekaj pred 20. uro se je zgodila prometna nesreča v Cerkljah ob Krki. Policisti PP Brežice so opravili ogled in ugotovili, da je 46-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in zapeljal v jarek. »Hudo poškodovanega voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,12 miligrama alkohola, so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Zoper voznika bodo napisali obdolžilni predlog,« je sporočila Alenka Drenik, tiskovna predstavnica PU Novo mesto.



Istega dne okoli 16. ure so črnomaljske policiste poklicali zaradi padca motorista na območju Sovinka. Ugotovili so, da je 42-letnik zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad motorjem in padel. Poškodovanca so oskrbeli reševalci in odpeljali v bolnišnico. »Policisti so še ugotovili, da je povzročitelj vozil pijan, v litru izdihanega zraka je imel 1,08 miligrama alkohola. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče,« je povedala Drenikova.



Še preden bi utegnila povzročiti nesrečo, pa so policisti s ceste spravili voznico, ki so jo istega dne okoli 22. ure ustavili med kontrolo prometa na območju Trebnjega in ji zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. Izkazalo se je, da ima 22-letnica, ki je vozila kljub prepovedi vožnje, v litru izdihanega zraka 0,98 miligrama alkohola. Avtomobil so ji zasegli in o kršitvah seznanili sodišče.



