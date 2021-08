Pijan trčil v sopotnico

V noči na nedeljo se je ob 00.30 zgodila nenavadna nesreča. Policisti so v Radečah obravnavali prometno nesrečo, v kateri se je huje poškodovala 37-letna sopotnica.



Nesrečo je povzročil 39-letni voznik osebnega vozila, ki je na klancu vozilo ustavil, sopotnica pa je izstopila in odprla zadnja vrata. Pri tem je voznik zaradi nepravilnega premika vozila trčil v sopotnico, ki je padla pod vozilo in se pri tem huje poškodovala.



Izkazalo se je, da je bil voznik vinjen. Preizkus z alkotestom je pokazal 1,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.



Poškodovano sopotnico so odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer je ostala na zdravljenju.



Voznika bodo kazensko ovadili zaradi nevarne vožnje.

