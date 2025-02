Pijan trčil v skalo ob cesti

V petek okrog 19.30 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na cesti od Hotedršice proti Godoviču.

Ko so prispeli na prizorišče, so ugotovili, da je voznik osebnega vozila vozil z neprilagojeno hitrostjo in pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka ga je imel kar 1,32 miligrama, zato je izgubil nadzor nad vozilom in trčil v skalo ob cesti.

V nesreči se je lažje ranil, policisti pa bodo zoper njega na pristojno sodišče podali obdolžilni predlog.