Pijan trčil v ograjo ob hiši

V noči na sredo so bili sevniški policisti obveščeni o prometni nesreči v Sevnici, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila trčil v ograjo ob stanovanjski hiši in zapustil kraj nesreče.



Ugotovili so, da je nesrečo povzročil 44-letni voznik, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom in trčil v ograjo.



Povzročitelj, ki je kraj nesreče zapustil, je imel v litru izdihanega zraka 0,38 miligrama alkohola.



Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev uvedli prekrškovni postopek, poroča PU Novo mesto.

Komentarji: