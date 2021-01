Pijan trčil v elektro omarico in zbežal

V noči na četrtek so bili novomeški policisti obveščeni o prometni nesreči na Lobetovi ulici, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila zapeljal s ceste, trčil v komunalna zabojnika in elektro omarico ob stanovanjski hiši ter odpeljal s kraja.



Na podlagi opisa vozila so pobeglega voznika izsledili. Kršitelj (43) je nesrečo povzročil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,58 miligrama alkohola, poroča PU Novo mesto.



Policisti so prekrškarja odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov in zakona o nalezljivih boleznih mu bodo izdali plačilni nalog, na sodišče pa bodo podali obdolžilni predlog.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: