V petek ob 21.50 se je v Pivki zgodila prometna nesreča, ki jo je povzročil 18-letni moški.



Policisti so ob ogledu ugotovili, da je zaradi prehitre vožnje izgubil nadzor nad vozilom in trčil v drevo ob cesti.



V nesreči sta se hudo poškodovala voznik in 18-letni sopotnik v vozilu.



Vozniku, ki je vozil brez vozniškega dovoljenja, so odredili alkotest, ki je pokazal rezultat 0,78 mg/l.



Kazensko ga bodo ovadili, poročajo koprski policisti.