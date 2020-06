Pijan trčil v avto, v katerem sta bila dva otroka

Policisti PP Šentjernej so bili v torek okoli 17. ure obveščeni o prometni nesreči na cesti v Gorenji Gomili. Opravili so ogled in ugotovili, da je 31-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji trčil v avtomobil, ki ga je vozila 61-letna voznica. V nesreči so se lažje poškodovali voznica in dva otroka, ki sta bila potnika v njenem vozilu. Oskrbeli so jih reševalci in odpeljali v bolnišnico, so sporočili iz PU Novo mesto.



Policisti so še ugotovili, da je povzročitelj nesreče vozil opit, v litru izdihanega zraka je imel 0,39 miligrama alkohola. Zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog.